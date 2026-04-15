На Месси и AFA подали в суд из-за неучастия форварда в матче с Венесуэлой в октябре 2025-го. Промоутер VID, купивший права на матч, требует многомиллионную компенсацию (TMZ)

В документе утверждается, что компания за 7 млн долларов приобрела эксклюзивные права на товарищеские матчи сборной Аргентины против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0) в октябре 2025 года. Истец заявляет, что по контракту Месси был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом матче, если он не будет травмирован. Форвард «Интер Майами» пропустил игру с Венесуэлой 11 октября, но отыграл полный матч с Пуэрто-Рико 14 октября. При этом 12 октября Месси сыграл против «Атланты» в МЛС (4:0), сделал дубль и отметился ассистом.