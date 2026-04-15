Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.80
П2
5.08
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.41
П2
6.15
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.70
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

На Месси и AFA подали в суд из-за неучастия форварда в матче с Венесуэлой в октябре 2025-го. Промоутер VID, купивший права на матч, требует многомиллионную компенсацию (TMZ)

На Лионеля Месси подали в суд из-за неучастия в товарищеском матче сборной Аргентины осенью 2025 года.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает TMZ Sports, компания VID, занимающаяся продвижением масштабных спортивных и музыкальных мероприятий и базирующаяся в Майами, во вторник подала иск против Месси и Аргентинской футбольной ассоциации, обвинив их в «мошенничестве и нарушении условий контракта».

В документе утверждается, что компания за 7 млн долларов приобрела эксклюзивные права на товарищеские матчи сборной Аргентины против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0) в октябре 2025 года. Истец заявляет, что по контракту Месси был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом матче, если он не будет травмирован. Форвард «Интер Майами» пропустил игру с Венесуэлой 11 октября, но отыграл полный матч с Пуэрто-Рико 14 октября. При этом 12 октября Месси сыграл против «Атланты» в МЛС (4:0), сделал дубль и отметился ассистом.

VID заявляет, что Месси нарушил контрактные обязательства, решив не играть с Венесуэлой, а также утверждает, что оплатила футболисту и его семье номер в отеле, в котором они смотрели игру. AFA пообещала исправить ситуацию за счет матча со сборной Китая в 2026 году, однако игры так и не состоялись. Компания хочет получить компенсацию за понесенные убытки — требуемая сумма не уточняется, однако VID заявляет об ущербе в несколько миллионов долларов.