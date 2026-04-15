Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока “Сочи”. Решение экспертной панели: это не нарушение»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич высказался о назначении пенальти в пользу «Сочи» в матче против ЦСКА в 24-м туре Мир РПЛ (1:0).

Источник: Спортс‘’

Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу Вячеславу Литвинову. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

«Здесь нет нарушения. У нас были похожие моменты в РПЛ, но там только два игрока вступали в единоборство и только у них была возможность завладеть мячом. А в матче ЦСКА — “Сочи” в эпизоде участвовал еще один игрок армейцев — Данила Козлов. Только ВАР был внимателен и сфокусирован на контакте. Проанализировав, они поняли эпизод от начала и до конца. Там Козлов находился впереди, опередил игрока “Сочи”. Именно он сыграл в мяч.

Можно сказать, что у игрока «Сочи» было очень мало возможностей. Здесь более чем два человека в борьбе. В этом разница этого эпизода с другими, которые произошли в других матчах. Решение экспертной панели: это не нарушение", — сказал Мажич.