Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.70
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.75
П2
3.71
Футбол. Лига Европы
16.04
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.68
П2
4.32
Футбол. Лига Европы
16.04
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.22
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Вратарь «Сочи» Дегтев об атаках БПЛА: «Нет такого, что было страшно. Правительство делает все, чтобы мы были в безопасности. Иногда кажется, что сирена у меня в голове играет»

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев рассказал, как относится к режиму ракетной опасности, которую объявляют в регионе из-за атак украинских беспилотников.

Источник: Спортс‘’

"Как воспринимаю ракетные опасности в Сочи? Немного тревожно, но сейчас во всей стране время нелегкое. Мы стараемся соблюдать меры безопасности. Тревожно, но эта проблема может настигнуть каждого и в любом регионе.

Нет такого, что было страшно от этих атак. Правительство делает все, чтобы мы были в безопасности. Единственное, у нас база рядом с морем, и бывает такое, что тревога задерживает тренировки — нельзя выходить на поле. Мы соблюдаем все необходимые меры.

За последний год это стало уже привычным. Мне даже, когда сирена не работает, кажется, что она у меня в голове играет. Настолько часто она включается", — сказал Дегтев.