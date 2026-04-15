«Арсенал» впервые вышел в полуфинал ЛЧ в двух сезонах подряд

Команда Микеля Артеты выбила «Спортинг» (1:0, 0:0) и в следующем раунде встретится с «Атлетико».
«Канониры» впервые в истории сыграют в полуфинале ЛЧ в двух сезонах подряд. В прошлом году в ½ финала они уступили «ПСЖ».
«Арсенал» во второй раз подряд преодолел четвертьфинальный этап Лиги чемпионов.
Команда Микеля Артеты выбила «Спортинг» (1:0, 0:0) и в следующем раунде встретится с «Атлетико».
«Канониры» впервые в истории сыграют в полуфинале ЛЧ в двух сезонах подряд. В прошлом году в ½ финала они уступили «ПСЖ».