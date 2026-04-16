Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»

Парижане вышли в ½ финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по сумме двух матчей (2:0, 2:0).
"ПСЖ удается проникнуть в голову соперника. Меня это уже не удивляет. Они умеют справляться с трудностями в обороне, как и в прошлом сезоне.
Они дают ответы на все вопросы, они вернулись к своей лучшей форме. Они достигли такого же уровня. Они не непобедимы, но другие команды начинают так думать.
Эта команда умеет превосходить саму себя. Ее ведет за собой Дембеле, который способен на все. Он фантастический игрок, абсолютно исключительный«, — заявил Дюгарри в программе s Rothen s’enflamme.