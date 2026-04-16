Винисиус, Гюлер, Беллингем и Рюдигер обступили арбитра после поражения от «Баварии». Арда получил красную, сказав что-то Винчичу, Джуд что-то высказывал резервному судье

Мадридцы вылетели из турнира по итогам двух встреч (1:2, 3:4).
Команда осталась в меньшинстве в концовке ответной игры. На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
После финального свистка «сливочные» обступили Винчича. К нему подбежали Винисиус Жуниор, Арда Гюлер, Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер. После Беллингем также что-то высказывал резервному судье.
Затем игроки «Реала» направились за судьей в подтрибунку. У входа в нее Гюлер что-то сказал арбитру, в результате Винчич показал ему красную карточку.