Экс-судья Бурруль об удалении Камавинга в игре с «Баварией»: «Непропорциональное наказание — он держал мяч всего 3 секунды. Действия Винчича граничат со злоупотреблением властью»

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».
"Это абсолютно непропорциональное наказание — удалять игрока за подобное действие. Он держал мяч всего три секунды, и рефери должен был действовать гораздо более уравновешенно, учитывая, что поставлено на карту для команд и, прежде всего, его влияние на игру.
Это граничит со злоупотреблением властью", — сказал Бурруль.