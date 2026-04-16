Арбелоа о 3:4 от «Баварии»: «Отличный матч в исполнении игроков “Реала”, мне жаль их и болельщиков. Больно, что в этом году мы не выиграем 16-й титул ЛЧ»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра — 1:2).

«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жаль их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жаль болельщиков “Мадрида”, которые приехали и которые смотрели игру дома, мне больно, потому что “Мадрид” не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, но мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что игроки отдали все.

У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались сделать замены непосредственно перед голом [Луиса Диаса], но с этим голом все было кончено.

В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему", — сказал Арбелоа.