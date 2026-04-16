Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я очень счастлив, “Арсенал” хочет выйти в финал. Мы мыслили позитивно — кого волнует, что думают другие? Будем делать все, что в наших силах»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

«Канониры» обыграли «Спортинг» по сумме двух четвертьфинальных матчей (1:0, 0:0).

О своих чувствах после игры.

«Я доволен. Очень-очень счастлив. Это было действительно сложное испытание в двух играх, но выход в полуфинал второй год подряд — это потрясающее достижение для нашей команды. Теперь мы хотим сделать еще один шаг и выйти в финал. В этом сезоне мы уже играли с “Атлетико”, и знаем, чего ожидать, так что предвкушаем эти последние пару недель».

О том, насколько разочаровывающим был сегодняшний матч.

«Разочаровывающим? Нет, мы просто вышли в полуфинал, и всегда мыслили позитивно. Кого волнует, что думают другие? Важно только то, что думает наша команда, что думает тренер, мы снова в полуфинале. Я доволен. Мы будем продолжать играть хорошо, доводить дело до конца и двигаться вперед. Давайте делать все, что в наших силах».

О шумихе вокруг команды в последние несколько недель.

«Как и в любом другом топ-клубе, шум существует из-за всего. Это “Арсенал”, шум сопровождает нас в рамках каждой игры. Если вы играете плохо, отнеситесь к этому с долей скептицизма и двигайтесь дальше. Впереди последние несколько недель, это американские горки. Никто ничего не подарит вам в футболе. Давайте продолжать, и что будет, то будет. Давайте продолжать двигаться вперед», — сказал Райс в интервью TNT Sports.