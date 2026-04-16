Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога&ra

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Реалом» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (4:3, первая игра — 2:1).

Первый гол в этом матче мадридцы забили на 35-й секунде — Арда Гюлер перехватил пас вышедшего из штрафной площади Нойера и отправил мяч в пустые ворота.

Об игре.

«Это был важный вечер Лиги чемпионов, для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохраняли спокойствие и оставались в игре после пропущенных голов. Мы ждали своего шанса и в итоге сделали счет 3:3 и 4:3. Я думаю, это была заслуженная победа».

Об ошибке.

«Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер очень хорошо пробил с ходу. Мы также увидели позже при штрафном, что у него очень хорошая левая нога».

О встрече с «ПСЖ» в полуфинале.

«Наши матчи в последние годы всегда были упорными — в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Эти две игры не станут исключением. Я с нетерпением жду матча в Париже, а затем здесь — с поддержкой наших болельщиков. Они потрясающе поддерживали нас сегодня вечером, и я надеюсь, что они повторят это в игре против парижан», — сказал Нойер.