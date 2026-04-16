Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»

Вингер «Баварии» Луис Диас прокомментировал удаление полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (4:3, первая игра — 2:1).

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.

«Я думаю, судья поступил правильно, удалив Камавинга. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч», — сказал Диас.

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели. у нас были более явные моменты».