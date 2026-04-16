У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ — больше, чем любой другой команды

Сегодня мадридская команда потерпела поражение от «Баварии» в ответном матче против «Баварии» в ¼ финала турнира (3:4, первая игра — 1:2) и вылетела из Лиги чемпионов.
В этой игре удаления заработали два игрока «сливочных»: Эдуардо Камавинга получил вторую желтую карточку за то, что не отдавал мяч соперникам после фола на Харри Кейне, а Арда Гюлер — прямую красную за разговоры с арбитром после финального свистка.
Ранее в этом сезоне Даниэль Карвахаль получил красную карточку в игре с «Марселем» (2:1) на общем этапе турнира, а Рауль Асенсио и Родриго — в матче с «Бенфикой» (2:4).
Пять удалений — это самый высокий показатель среди всех команд в текущем сезоне Лиги чемпионов.