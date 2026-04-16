Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.73
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.68
П2
3.64
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.68
П2
4.32
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Киммих про 4:3 с «Реалом»: «Много драматизма. Не думаю, что “Бавария” показал лучший футбол, допустили много ошибок. Матчи с “ПСЖ” всегда проходили на высоком уровне»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий после победы над «Реалом» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

"Было много драматизма. Мы начали не так, как надеялись, но к перерыву уже понимали: чем дольше длится игра, тем больше у нас преимущество. Думаю, стоило досмотреть матч до конца.

Еще до матча мы понимали, что обе команды могут навредить друг другу: мы прессингом и владением мячом, «Реал» — контратаками.

Первый тайм был полон событий. Второй был немного спокойнее, с меньшим количеством моментов и менее зрелищными игровыми эпизодами, хотя последние пять минут это компенсировали.

Не думаю, что мы показали лучший футбол. Допустили много ошибок, но в итоге победили — мы это принимаем.

«ПСЖ» в хорошей форме. Встречи с ними всегда проходили на очень высоком уровне. Я с нетерпением жду обоих матчей", — сказал Йозуа Киммих.

«Реал» vs «Бавария» — лучшая дуэль в плей-офф ЛЧ за годы.