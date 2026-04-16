Киммих про 4:3 с «Реалом»: «Много драматизма. Не думаю, что “Бавария” показал лучший футбол, допустили много ошибок. Матчи с “ПСЖ” всегда проходили на высоком уровне»

"Было много драматизма. Мы начали не так, как надеялись, но к перерыву уже понимали: чем дольше длится игра, тем больше у нас преимущество. Думаю, стоило досмотреть матч до конца.
Еще до матча мы понимали, что обе команды могут навредить друг другу: мы прессингом и владением мячом, «Реал» — контратаками.
Первый тайм был полон событий. Второй был немного спокойнее, с меньшим количеством моментов и менее зрелищными игровыми эпизодами, хотя последние пять минут это компенсировали.
Не думаю, что мы показали лучший футбол. Допустили много ошибок, но в итоге победили — мы это принимаем.
«ПСЖ» в хорошей форме. Встречи с ними всегда проходили на очень высоком уровне. Я с нетерпением жду обоих матчей", — сказал Йозуа Киммих.
«Реал» vs «Бавария» — лучшая дуэль в плей-офф ЛЧ за годы.