Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
Юлманд про 0:0 с «Арсеналом»: «Малоинтересный матч. Много остановок, не смогли нащупать ритм. Будь я зрителем, посчитал бы игру скучной. Не такой стиль хочет показывать “Спортинг”

Полузащитник «Спортинга» Мортен Юлманд поделился мыслями после ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:0, 0:1 — общий счет).

«Сбалансированная игра. Думаю, что поражение в первом матче оказало влияние. Было тяжело приехать на “Эмирейтс” и победить, учитывая, что в первой игре мы уступили совсем чуть-чуть.

Но понимал, что на выезде будет тяжело. Игра получилась малоинтенсивной, без ритма, ноль голов, скучная, я бы сказал.

В ходе матча было много остановок, поэтому мы не смогли нащупать нужный ритм. Будь я зрителем, посчитал бы матч довольно скучным. 0:0 в ответном матче, 1:0 — в первом.

Это не тот стиль, который хочет демонстрировать «Спортинг». Мы хотим забивать голы, создавать моменты, но не сделали этого", — сказал Мортен Юлманд в интервью CBS Sports.

У «Арсенала» и «Спортинга» антирекорд сезона ЛЧ — 0,93 xG на двоих.