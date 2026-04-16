Юлманд про 0:0 с «Арсеналом»: «Малоинтересный матч. Много остановок, не смогли нащупать ритм. Будь я зрителем, посчитал бы игру скучной. Не такой стиль хочет показывать “Спортинг”

«Сбалансированная игра. Думаю, что поражение в первом матче оказало влияние. Было тяжело приехать на “Эмирейтс” и победить, учитывая, что в первой игре мы уступили совсем чуть-чуть.
Но понимал, что на выезде будет тяжело. Игра получилась малоинтенсивной, без ритма, ноль голов, скучная, я бы сказал.
В ходе матча было много остановок, поэтому мы не смогли нащупать нужный ритм. Будь я зрителем, посчитал бы матч довольно скучным. 0:0 в ответном матче, 1:0 — в первом.
Это не тот стиль, который хочет демонстрировать «Спортинг». Мы хотим забивать голы, создавать моменты, но не сделали этого", — сказал Мортен Юлманд в интервью CBS Sports.
У «Арсенала» и «Спортинга» антирекорд сезона ЛЧ — 0,93 xG на двоих.