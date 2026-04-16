Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
П1
1.89
X
3.73
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
П1
1.88
X
3.68
П2
4.32
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
П1
2.42
X
3.21
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Карвахаль — Винчичу после третьего гола «Баварии»: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, #####, вина!»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался раздосадован работой главного арбитра Славко Винчича в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

Источник: Спортс‘’

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку.

После третьего гола мюнхенцев Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!».

Затем футболист направился прямо к Винчичу, главному арбитру, указывая на него пальцем и повторяя ту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!».

«Судья разрушил игру», «Шутка какая-то». Джуд, Арбелоа — да весь «Реал» в ярости из-за удаления.