Карвахаль — Винчичу после третьего гола «Баварии»: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, #####, вина!»

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку.
После третьего гола мюнхенцев Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!».
Затем футболист направился прямо к Винчичу, главному арбитру, указывая на него пальцем и повторяя ту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ##### (блин), вина!».
«Судья разрушил игру», «Шутка какая-то». Джуд, Арбелоа — да весь «Реал» в ярости из-за удаления.