Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
Микель Артета: «Хотел бы, чтобы про “Арсенал” сняли фильм об этом сезоне, и вы бы увидели, что происходило в последние 48 часов. Наслаждайтесь тем, где мы находимся»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после того, как лондонцы прошли «Спортинг» (1:0 первый матч, 0:0 — второй) по сумме двух матчей в ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

Специалист ответил на вопрос о том, почувствовал ли облегчение после недавних поражений от «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и «Борнмута».

«Не знаю, насколько контекст и реальность совпадают. Хотел бы я, чтобы про “Арсенал” сняли документальный фильм об этом сезоне, и в этом фильме вы бы увидели, что происходило в последние 48 часов и что было сказано.

Но если бы мы посмотрели этот фильм и просили себя: «Окей, а на каком “Арсенал” месте?». Думаю, все мы бы сказали, что они в тройке худших.

О чем мы вообще говорим, ребята? Пожалуйста, наслаждайтесь тем, где мы находимся как клуб.

Если кто-то не хочет этого делать, пусть так и будет. Мы же получаем удовольствие. Испытываю огромную благодарность за то, что делают игроки и наши болельщики", — сказал Микель Артета.

У «Арсенала» и «Спортинга» антирекорд сезона ЛЧ — 0,93 xG на двоих.