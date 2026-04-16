Микель Артета: «Хотел бы, чтобы про “Арсенал” сняли фильм об этом сезоне, и вы бы увидели, что происходило в последние 48 часов. Наслаждайтесь тем, где мы находимся»

Специалист ответил на вопрос о том, почувствовал ли облегчение после недавних поражений от «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и «Борнмута».
«Не знаю, насколько контекст и реальность совпадают. Хотел бы я, чтобы про “Арсенал” сняли документальный фильм об этом сезоне, и в этом фильме вы бы увидели, что происходило в последние 48 часов и что было сказано.
Но если бы мы посмотрели этот фильм и просили себя: «Окей, а на каком “Арсенал” месте?». Думаю, все мы бы сказали, что они в тройке худших.
О чем мы вообще говорим, ребята? Пожалуйста, наслаждайтесь тем, где мы находимся как клуб.
Если кто-то не хочет этого делать, пусть так и будет. Мы же получаем удовольствие. Испытываю огромную благодарность за то, что делают игроки и наши болельщики", — сказал Микель Артета.
У «Арсенала» и «Спортинга» антирекорд сезона ЛЧ — 0,93 xG на двоих.