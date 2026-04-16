Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
3
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Камавинга об удалении в матче с «Баварией»: «Хочу извиниться перед командой и всеми мадридиста. Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует “Мадрид”, всегда»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга извинился за удаление в ответном матче с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра — 1:2).

Источник: Спортс‘’

На 86-й минуте ответной встречи Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

"Я беру на себя ответственность за свои действия. Хочу извиниться перед моей командой и всеми мадридиста.

Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует «Мадрид», всегда", — написал Камавинга.

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты».