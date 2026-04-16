Камавинга об удалении в матче с «Баварией»: «Хочу извиниться перед командой и всеми мадридиста. Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует “Мадрид”, всегда»

На 86-й минуте ответной встречи Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.
Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».
"Я беру на себя ответственность за свои действия. Хочу извиниться перед моей командой и всеми мадридиста.
Спасибо за вашу поддержку. Да здравствует «Мадрид», всегда", — написал Камавинга.
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты».