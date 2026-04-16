Экс-хавбек «Зенита» Лобов: «За Семака надо держаться, никому не удавалось так долго брать титулы. Забивают больше всех, пропускают меньше всех — говорить о некрасивом футболе странно»

— Много критикуют Сергея Семака за нестабильную игру. Как вы к этому относитесь?
— Я очень плохо отношусь к этой критике, потому что Сергей Богданович многими годами заслужил уважение. Никому не удавалось такое долгое время завоевывать множество титулов, управлять таким клубом, как «Зенит».
Кто знает внутри, тот поймет. Такие футболисты не всегда с легкими характерами. И тем более легионеры из Бразилии, с которыми надо находить общий язык. Он всегда это делал, из года в год добивался максимальных результатов. Для меня очень странно, что его критикуют.
— Стоит оставить Семака тренером, если «Зенит» не выиграет чемпионство в этом сезоне?
— Практически каждый год либо первые, либо вторые по забитым голам. Говорят, что он вперед не играет. Если вы посмотрите статистику забитых/пропущенных голов, «Зенит» всегда либо первый, либо второй. Всегда!
Для меня странно говорить, что «Зенит» не играет вперед. Они забивают больше всех в чемпионате. Пропускают также меньше. Говорить о некрасивом футболе странно. Я считаю, что, конечно, надо оставлять и держаться за такого тренера, — сказал бывший полузащитник «Зенита».