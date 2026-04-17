Матч-центр
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Эмери вышел в полуфинал Лиги Европы в 7-й раз. Унаи четырежды выигрывал турнир

Унаи Эмери в седьмой раз за тренерскую карьеру примет участие в полуфинале Лиги Европы.

Сегодня «Астон Вилла» под руководством испанского специалиста разгромила «Болонью» в ответном матче ¼ финала турнира (4:0, первая игра — 3:1). Ранее клубы Эмери выходили в полуфинал этого соревнования 6 раз.

В 2012 года «Валенсия», которую тренировал Эмери, уступила на этой стадии «Атлетико» (2:4, 0:1). Это единственный случай, когда команда Унаи дошла до полуфинала ЛЕ, но не смогла преодолеть этот этап.

В период с 2014 по 2016 год «Севилья» под руководством Эмери трижды подряд становилась обладателем трофея.

В 2019 году «Арсенал» под руководством Унаи вышел в финал, где уступил «Челси» (1:4).

В 2021-м Эмери выиграл Лигу Европы во главе «Вильярреала».

«Астон Вилла» в полуфинале этого соревнования встретится с «Ноттингем Форест».