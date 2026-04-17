Эмери вышел в полуфинал Лиги Европы в 7-й раз. Унаи четырежды выигрывал турнир

Сегодня «Астон Вилла» под руководством испанского специалиста разгромила «Болонью» в ответном матче ¼ финала турнира (4:0, первая игра — 3:1). Ранее клубы Эмери выходили в полуфинал этого соревнования 6 раз.
В 2012 года «Валенсия», которую тренировал Эмери, уступила на этой стадии «Атлетико» (2:4, 0:1). Это единственный случай, когда команда Унаи дошла до полуфинала ЛЕ, но не смогла преодолеть этот этап.
В период с 2014 по 2016 год «Севилья» под руководством Эмери трижды подряд становилась обладателем трофея.
В 2019 году «Арсенал» под руководством Унаи вышел в финал, где уступил «Челси» (1:4).
В 2021-м Эмери выиграл Лигу Европы во главе «Вильярреала».
«Астон Вилла» в полуфинале этого соревнования встретится с «Ноттингем Форест».