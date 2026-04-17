В полуфиналах еврокубков четыре клуба из Англии, по два — из Франции, Германии и Испании, по одному из Украины и Португалии

В Лиге чемпионов продолжают выступать «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Арсенал» (Англия).
В Лиге Европы остались «Астон Вилла» (Англия), «Ноттингем Форест» (Англия), «Фрайбург» (Германия) и «Брага» (Португалия).
В Лиге конференций в полуфинале сыграют «Шахтер» (Украина), «Кристал Пэлас» (Англия), «Райо Вальекано» (Испания) и «Страсбур» (Франция).
Как минимум одна команда из АПЛ точно сыграет в финале Лиги Европы.
В полуфиналах еврокубков ни одного клуба из Италии — такого не было с сезона-2018/19.