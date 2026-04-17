Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
П1
X
П2

Хаманн о жалобах «Реала» на судейство с «Баварией»: «Когда они проигрывают важные матчи, в этом всегда виноват судья. Это неприемлемое поведение для клуба такого масштаба»

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн высказался о недовольстве «Реала» судейством в матче с мюнхенским клубом.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, победив «Реал» в ¼ финала (2:1, 4:3). На 86-й минуте ответной встречи Камавинга, вышедший на замену на 62-й, сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку.

Через три минуты после этого вингер мюнхенцев Луис Диас сравнял счет в этой игре и вывел свою команду вперед по сумме двух игр. На 94-й Майкл Олисе забил победный гол «Баварии».

«Реал» жаловался на работу арбитра после своего вылета. Мы к этому привыкли: когда они проигрывают важные матчи, в этом всегда виноват судья. Такое поведение неприемлемо для клуба такого масштаба.

Я думаю, что удаление Камавинга было суровым, но оправданным наказанием. Однако также важно учитывать, что перед штрафным ударом «Реала», который привел к голу со счетом 2:1, не было нарушения правил, и что на Станишиче был фол перед третьим голом мадридцев. Так что если кто и имел право жаловаться на судью, то не «Реал».

Гюлер провел отличную игру и забил два гола, но после финального свистка получил красную карточку. Такие игроки, как Беллингем и Винисиус Жуниор, в прошлом неоднократно привлекали к себе внимание своим поведением по отношению к судьям.

Там укоренились привычки, которые сейчас перенимают молодые игроки, и это разрушительно для клуба, потому что нужна культура, в которой дисциплина и уважение имеют первостепенное значение. В последние годы «Реал Мадрид» утратил это", — написал Хаманн в своей колонке.

Винисиус, Гюлер, Беллингем, Рюдигер и Питарч обступили арбитра после поражения от «Баварии». Арду удалили за разговоры с Винчичем, Джуд что-то высказывал резервному судье.

ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты».