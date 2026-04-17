Хаманн о жалобах «Реала» на судейство с «Баварией»: «Когда они проигрывают важные матчи, в этом всегда виноват судья. Это неприемлемое поведение для клуба такого масштаба»

Я думаю, что удаление Камавинга было суровым, но оправданным наказанием. Однако также важно учитывать, что перед штрафным ударом «Реала», который привел к голу со счетом 2:1, не было нарушения правил, и что на Станишиче был фол перед третьим голом мадридцев. Так что если кто и имел право жаловаться на судью, то не «Реал».