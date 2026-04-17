«Реал» ищет опытного тренера с заслугами мировых масштабов — вроде Клоппа, Моуринью, Скалони, Дешама, Почеттино, в идеале — Зидана. Молодые специалисты, как Фабрегас, не рассматриваются

El Mundo утверждает, что мадридцы ищут проверенного специалиста высокого уровня, с громким именем и успехами международного масштаба, который будет способен справиться со звездами и их эго.
Это точно не будет молодой тренер вроде Хаби Алонсо. Такие варианты, как Юлиан Нагельсманн и Франсеск Фабрегас, на данный момент не рассматриваются.
Сейчас обсуждаются такие специалисты, как Юрген Клопп, Дидье Дешам, Лионель Скалони, Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино, но уверенности в том, что кто-либо из них станет реальным кандидатом, нет. Главный фаворит руководства — Зинедин Зидан, однако его отказ возвращаться в «Реал» выглядит окончательным.