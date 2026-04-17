«Челси» интересен Алекс Скотт. «Борнмут» хочет 50+ млн фунтов за трансфер хавбека

Лондонский клуб является одним из главных претендентов на трансфер 22-летнего игрока «Борнмута», сообщает The Independent. «Вишни» хотели бы выручить за продажу хавбека более 50 миллионов фунтов.
Сохраняется вероятность того, что «синие» решат продать Энцо Фернандеса, которого главный тренер команды Лиэм Росеньор отстранил на два матча за слова о желании жить в Мадриде. Интерес к аргентинцу проявляет «Реал».
В текущем сезоне АПЛ Скотт провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.