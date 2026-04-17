Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Десятки тысяч болельщиков «Бетиса» покинули стадион во время матча Лиги Европы из-за ошибочного объявления об опасности

Болельщики «Бетиса» были вынуждены досрочно покинуть стадион во время матча ¼ финала Лиги Европы против «Браги» (2:4) из-за ошибочного объявления.

Источник: Спортс‘’

На 91-й минуте игры на арене «Картуха» в Севилье зрителям объявили о необходимости покинуть свои места «по мотивам безопасности» и следовать указаниям сотрудников стадиона. Об этом сообщили дважды в течение 30 секунд.

В этот момент болельщики стали покидать трибуны. Однако через три минуты по арене объявили, что предыдущее сообщение было ошибочным. Затем по стадиону прозвучало объявление, что зрителям следует оставаться на своих местах.

В этот момент на трибунах находились около 10 000 зрителей, не успевших уйти. При этом изначально на игре присутствовали более 60 000 зрителей.

По данным Diario de Sevilla, инцидент произошел из-за технической ошибки: сотрудник организации, подведомственной местной полиции, должен был включить автоматическое уведомление на английском языке для гостевых болельщиков, чтобы оповестить их об особом порядке выхода с трибун, но вместо этого было включено предзаписанное сообщение об опасности, из-за которой необходимо срочно покинуть стадион.