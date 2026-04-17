Десятки тысяч болельщиков «Бетиса» покинули стадион во время матча Лиги Европы из-за ошибочного объявления об опасности

На 91-й минуте игры на арене «Картуха» в Севилье зрителям объявили о необходимости покинуть свои места «по мотивам безопасности» и следовать указаниям сотрудников стадиона. Об этом сообщили дважды в течение 30 секунд.
В этот момент болельщики стали покидать трибуны. Однако через три минуты по арене объявили, что предыдущее сообщение было ошибочным. Затем по стадиону прозвучало объявление, что зрителям следует оставаться на своих местах.
В этот момент на трибунах находились около 10 000 зрителей, не успевших уйти. При этом изначально на игре присутствовали более 60 000 зрителей.
По данным Diario de Sevilla, инцидент произошел из-за технической ошибки: сотрудник организации, подведомственной местной полиции, должен был включить автоматическое уведомление на английском языке для гостевых болельщиков, чтобы оповестить их об особом порядке выхода с трибун, но вместо этого было включено предзаписанное сообщение об опасности, из-за которой необходимо срочно покинуть стадион.