Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
«Батраков и Кисляк, можно подумать, суперзвездами стали… Да никакие они не Месси! В футболе каждый день надо доказывать». Экс-игрок «Кубани» Чугунов о хавбеках

Экс-игрок «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов считает, что хавбеков «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка рано сравнивать с мировыми звездами.

Источник: Спортс‘’

«Начинают хвалить пацанов, когда они всего одну игру сыграли нормально. Можно подумать, все, они суперзвездами стали… Вот когда я пришел в СКА Ростов, то попал в команду к заслуженным мастерам — к Еськову, к Афонину. Это были исполнители высочайшего класса, инопланетяне уровня Месси! Могли похлопать по плечу: “Саня, еще лет пять так поиграешь — может, тогда о тебе что-нибудь скажем”.

А тут Батраков и Кисляк, оказывается, чуть ли не Месси… Да никакие они не Месси! Зуев — еще был такой в «Спартаке», помню. Получают сумасшедшие деньги и спотыкаются о медные трубы. По сути, можно сказать, заканчивают карьеры, не успев начать их.

Футбол — такая игра, где каждый день надо доказывать. Десять, пятнадцать лет — как Месси. Иначе все забывается очень быстро", — сказал Чугунов.