«Батраков и Кисляк, можно подумать, суперзвездами стали… Да никакие они не Месси! В футболе каждый день надо доказывать». Экс-игрок «Кубани» Чугунов о хавбеках

«Начинают хвалить пацанов, когда они всего одну игру сыграли нормально. Можно подумать, все, они суперзвездами стали… Вот когда я пришел в СКА Ростов, то попал в команду к заслуженным мастерам — к Еськову, к Афонину. Это были исполнители высочайшего класса, инопланетяне уровня Месси! Могли похлопать по плечу: “Саня, еще лет пять так поиграешь — может, тогда о тебе что-нибудь скажем”.
А тут Батраков и Кисляк, оказывается, чуть ли не Месси… Да никакие они не Месси! Зуев — еще был такой в «Спартаке», помню. Получают сумасшедшие деньги и спотыкаются о медные трубы. По сути, можно сказать, заканчивают карьеры, не успев начать их.
Футбол — такая игра, где каждый день надо доказывать. Десять, пятнадцать лет — как Месси. Иначе все забывается очень быстро", — сказал Чугунов.