Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Фомин о результатах «Динамо» весной: «Неплохой график. Надо продолжать в том же духе, чтобы следующий сезон начинали не с нуля»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин оценил результаты бело-голубых в весенней части сезона.

Источник: Спортс‘’

— Есть минимальная планка по очкам и месту в таблице по итогам оставшихся шести туров?

— Вообще нет такого. Понятно, что первая часть сезона была плохой. Но сейчас мы не загадываем сильно вперед, идем от игры к игре. Нам есть что доказывать самим себе. Поэтому надо выигрывать и идти вперед на позитиве, на уверенности — и в чемпионате, и в Кубке.

— Нужно себя мотивировать на оставшуюся часть чемпионата какими-то локальными целями? Например, догнать и перегнать «Спартак».

— Мы не думаем о том, какое у нас место и сколько очков. Идем от игры к игре. И как большой клуб не имеем права делить матчи на важные и неважные.

— То, что показывает этой весной «Динамо», может помочь в следующем чемпионате бороться за что-то серьезное, если сохранить все в нынешнем виде?

— Не люблю гипотетически мыслить. Но сейчас, после зимней паузы, у нас в чемпионате четыре победы, одна ничья и два поражения. Неплохой график. Надо продолжать в том же духе, прибавлять как команда, прибавлять в игре, чтобы следующий сезон начинали не с нуля, а имели конкретную основу, на которой можно двигаться, — сказал Фомин.