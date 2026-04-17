Фомин о результатах «Динамо» весной: «Неплохой график. Надо продолжать в том же духе, чтобы следующий сезон начинали не с нуля»

— Есть минимальная планка по очкам и месту в таблице по итогам оставшихся шести туров?
— Вообще нет такого. Понятно, что первая часть сезона была плохой. Но сейчас мы не загадываем сильно вперед, идем от игры к игре. Нам есть что доказывать самим себе. Поэтому надо выигрывать и идти вперед на позитиве, на уверенности — и в чемпионате, и в Кубке.
— Нужно себя мотивировать на оставшуюся часть чемпионата какими-то локальными целями? Например, догнать и перегнать «Спартак».
— Мы не думаем о том, какое у нас место и сколько очков. Идем от игры к игре. И как большой клуб не имеем права делить матчи на важные и неважные.
— То, что показывает этой весной «Динамо», может помочь в следующем чемпионате бороться за что-то серьезное, если сохранить все в нынешнем виде?
— Не люблю гипотетически мыслить. Но сейчас, после зимней паузы, у нас в чемпионате четыре победы, одна ничья и два поражения. Неплохой график. Надо продолжать в том же духе, прибавлять как команда, прибавлять в игре, чтобы следующий сезон начинали не с нуля, а имели конкретную основу, на которой можно двигаться, — сказал Фомин.