Семин назвал 2 проблемы Челестини в ЦСКА: «В интересах общего дела он должен находить общий язык с Мойзесом, это большая фигура. Подготовить команду в перерыве у него не получилось»

ЦСКА идет на 5-м месте в таблице Мир РПЛ с 42 очками за 24 матча.
"Один из моментов нестабильности ЦСКА — тренер. Челестини в интересах общего дела должен находить общее направление с такими игроками, как Мойзес. Ведь Мойзес — большая фигура для ЦСКА. Эти взаимоотношения повлияли на все остальное.
Еще один момент, что Челестини никогда не имел такого перерыва, а в этот перерыв надо работать и подготовить команду к финальной стадии. Это у него не получилось. Однако ЦСКА за счет хороших игроков еще устроит борьбу вплоть до чемпионского звания", — считает Семин.