Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Аршавин о «Спартаке» при Карседо: «Команда успокоилась. Вокруг нее тишина, а в игре появились стройность и баланс. В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин видит плюсы у «Спартака» под руководством Хуана Карседо.

При испанце красно-белые одержали 4 победы в 6 матчах Мир РПЛ после возобновления сезона (в таблице идут на 6-м месте), а также вышли в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграют с ЦСКА.

"Карседо ищет оптимальные сочетания. Стройность у них появилась, Зобнин хороший отрезок проводит, Литвинов в центр наконец‑то передвинут. Им нужен центральный нападающий.

В Кубке у них хорошие шансы выйти в финал и победить. Команда успокоилась. Вокруг нее спокойно, тишина, а в игре появился баланс", — сказал Аршавин.