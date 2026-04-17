AFA об иске против нее и Месси от промоутера: «Ассоциация выполнила все обязательства и будет добиваться взыскания миллионов долларов, которые ей задолжала сторона, подавшая в суд»

Ранее сообщалось, что компания VID, занимающаяся продвижением масштабных спортивных и музыкальных мероприятий, подала в суд на Месси и AFA в связи с неучастием форварда в матче против Венесуэлы (1:0) в октябре прошлого года. Промоутер хочет получить компенсацию в несколько миллионов долларов за понесенные убытки.
"AFA известно о иске, поданном компанией VID Music Group и ее руководителем Хавьером Фернандесом. AFA полностью выполнила все свои обязательства по соответствующим соглашениям, включая предоставление сборной Аргентины для обоих матчей в октябре 2025 года.
Контракты, платежные документы и сопутствующая переписка отражают полную картину, и AFA готова представить их в соответствующей инстанции. AFA будет решительно защищать свою позицию — и также намерена добиваться взыскания миллионов долларов, которые ей задолжали те самые стороны, подавшие этот иск", — сказал представитель ассоциации.