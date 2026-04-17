AFA об иске против нее и Месси от промоутера: «Ассоциация выполнила все обязательства и будет добиваться взыскания миллионов долларов, которые ей задолжала сторона, подавшая в суд»

Ранее сообщалось, что компания VID, занимающаяся продвижением масштабных спортивных и музыкальных мероприятий, подала в суд на Месси и AFA в связи с неучастием форварда в матче против Венесуэлы (1:0) в октябре прошлого года. Промоутер хочет получить компенсацию в несколько миллионов долларов за понесенные убытки.