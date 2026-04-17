Во время ЧМ билет на поезд к «Метлайф Стэдиум» и обратно будет стоить $150, на автобус — $80, скидок для детей, пожилых и инвалидов нет. Сейчас за поездку платят $12,9

Болельщики, приезжающие на матчи чемпионата мира, будут платить 150 долларов за поездку туда-обратно по маршруту Пенсильванский вокзал Нью-Йорка — «Метлайф Стэдиум».
Обычная цена билета — 12,90 доллара. Таким образом, специальный тариф на время ЧМ-2026 окажется более чем в одиннадцать раз дороже.
В дополнение к этому совместный оргкомитет Нью-Йорка и Нью-Джерси по проведению чемпионата мира объявил, что будет запущен альтернативный автобусный маршрут. Билет на него обойдется в 80 долларов за место. Ни для детей, ни для пожилых, ни для пассажиров с инвалидностью скидок не предусмотрено.
Генеральный директор «Нью-Джерси Транзит» Крис Коллури также призвал всех, кто имеет такую возможность, работать в эти дни из дома — чтобы помочь Нью-Йорку и Нью-Джерси справиться с пассажиропотоком во время матчей. Он предупредил, что болельщикам, скорее всего, придется столкнуться с повышенными тарифами в приложениях такси и каршеринга.
Он также напомнил, что у организации есть структурный дефицит в 200 миллионов долларов, и подчеркнул: «Мы не пытаемся заработать и не занимаемся вымогательством — мы просто пытаемся покрыть расходы».
Билеты на автобусы поступят в продажу уже сегодня (17 апреля), а железнодорожные билеты — 13 мая. Их нужно будет покупать заранее.