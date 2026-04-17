Иосифов интересен «Зениту», клубам Серии А и Бундеслиги. «Целе» оценивает вингера в 2 млн евро (Legalbet)

По данным Legalbet, петербургский клуб намерен направить на ближайшие игры «Целе» скаутов, чтобы оценить уровень игры 25-летнего хавбека.
Внимание к Иосифову также проявляют команды Серии А и Бундеслиги. При этом словенцы в ближайшее время намерены продлить с россиянином контракт, истекающий грядущим летом. Клуб не планирует бесплатно расставаться с игроком и хочет получить за него 2 млн евро.
В нынешнем сезоне Иосифов провел 47 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 10 результативных передач. В России полузащитник выступал за «Локомотив».
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.