Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18.04
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
Иосифов интересен «Зениту», клубам Серии А и Бундеслиги. «Целе» оценивает вингера в 2 млн евро (Legalbet)

Полузащитник «Целе» Никита Иосифов интересен «Зениту» и европейским клубам.

По данным Legalbet, петербургский клуб намерен направить на ближайшие игры «Целе» скаутов, чтобы оценить уровень игры 25-летнего хавбека.

Внимание к Иосифову также проявляют команды Серии А и Бундеслиги. При этом словенцы в ближайшее время намерены продлить с россиянином контракт, истекающий грядущим летом. Клуб не планирует бесплатно расставаться с игроком и хочет получить за него 2 млн евро.

В нынешнем сезоне Иосифов провел 47 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 10 результативных передач. В России полузащитник выступал за «Локомотив».

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.