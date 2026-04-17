18.04
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
Юсте о жалобе «Барселоны» на судейство в УЕФА: «Нам причинен серьезный экономический и спортивный ущерб. Не должно быть столько ошибок, когда в бригаде арбитров 6 человек»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал направление жалобы на судейство в УЕФА.

Источник: Спортс‘’

"Мы решили подать официальную жалобу в УЕФА по поводу двухматчевой серии, которая оставила нас за бортом Лиги чемпионов. Допущены серьезные ошибки, которые мы хотели изложить в этом заявлении. Они подробно описаны и, на наш взгляд, не соответствуют правилам футбола. Они причинили нам серьезный экономический и спортивный ущерб, поэтому мы выражаем свое возмущение УЕФА.

Мы делаем это также с конструктивной точки зрения. Несмотря на вылет, мы хотели донести до УЕФА, что некоторые вещи нужно делать лучше. Мы считаем, что сегодня, когда на матче работает шесть человек из судейского корпуса, просто нельзя допускать такое количество ошибок. Мы верим, что это сильно вредит футболу. Мы не понимаем, как вопиющие эпизоды при наличии ВАР-центра не оцениваются так, как, по нашему мнению, должны", — отметил Юсте.

Юсте об эпизоде с рукой Пубиля: «Барса» должна подать жалобу, иначе улучшений не будет. Все совершают ошибки, но это происходит слишком часто, и мы не можем оставлять это без внимания".