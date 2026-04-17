В московском дворе закрасили граффити в честь Симоняна с надписью «Навсегда в наших сердцах!»

Симонян умер в возрасте 99 лет в ноябре 2025 года. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов), за который выступал за с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он возглавлял сборную СССР, а также «Спартак» и «Арарат». На его счету три чемпионства СССР и четыре победы в Кубке страны.