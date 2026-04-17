Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
В московском дворе закрасили граффити в честь Симоняна с надписью «Навсегда в наших сердцах!»

В Москве закрасили граффити, посвященное экс-футболисту и тренеру «Спартака» Никиты Симоняна.

Источник: Спортс‘’

Изображение Симоняна, его имя и надпись «Навсегда в наших сердцах!» были нарисованы на стене спортивной площадки в районе Чистые Пруды.

В телеграм-канале «Круги и Ромбы» появились фотографии граффити и замазанной позднее стены.

Симонян умер в возрасте 99 лет в ноябре 2025 года. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов), за который выступал за с 1949 по 1959 год. В качестве тренера он возглавлял сборную СССР, а также «Спартак» и «Арарат». На его счету три чемпионства СССР и четыре победы в Кубке страны.

Фото: t.me/krugiromby.