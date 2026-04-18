У «Ланса» рекордные 42 удара, 77% владения и победный гол на 91-й в игре с «Тулузой». Команда Сажа ушла с 0:2, играя в большинстве с 17-й минуты

Команда Пьера Сажа начала домашний матч против «Тулузы» с двух пропущенных голов за 13 минут, но осталась в большинстве уже на 17-й, когда красную карточку получил Янн Гбоо. Во втором тайме хозяева забили три гола, победный — на 1-й добавленной минуте.
«Ланс» за весь матч нанес 42 удара — это рекорд Лиги 1 за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2006/07). Также команда владела мячом 77% времени и подала 14 угловых.
«Ланс» занимает второе место в чемпионате Франции, на одно очко отставая от «ПСЖ». У парижан две игры в запасе.