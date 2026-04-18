10:00
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Локомотив
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
Тебас о жалобах «Барсы» и «Реала» на судей: «Проблемы есть в каждом соревновании, арбитры ошибаются. Я всегда говорю, что им нужно совершенствоваться»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобах клубов на судейство.

Источник: Спортс‘’

О жалобах от «Барселоны» и «Реала».

«Везде, в каждом соревновании есть проблемы. Вот и все. Мы не обсуждали это с [президентом “Барсы”] Лапортой».

Об арбитрах Ла Лиги.

«Судьям нужно совершенствоваться, я всегда это говорю. Мы должны стремиться к совершенству. Я всегда говорю об этом Техническому комитету судей (CTA) и арбитрам в целом. Если клубы и игроки жалуются, — иногда они правы, а иногда нет, — ситуация должна улучшаться».

О жалобах по итогам матчей Лиги чемпионов в УЕФА.

«Принесет ли это какую-либо пользу? Я так не думаю. Но я не буду говорить об этом. В Ла Лиге мы делаем обзор [судейства] по вторникам, и это дает клубам некоторое утешение. Но я не буду вдаваться в подробности. Мы должны понимать, что судьи тоже совершают ошибки, и мы должны совершенствоваться, чтобы их было меньше», — сказал Тебас.