Тебас о жалобах «Барсы» и «Реала» на судей: «Проблемы есть в каждом соревновании, арбитры ошибаются. Я всегда говорю, что им нужно совершенствоваться»

О жалобах от «Барселоны» и «Реала».
«Везде, в каждом соревновании есть проблемы. Вот и все. Мы не обсуждали это с [президентом “Барсы”] Лапортой».
Об арбитрах Ла Лиги.
«Судьям нужно совершенствоваться, я всегда это говорю. Мы должны стремиться к совершенству. Я всегда говорю об этом Техническому комитету судей (CTA) и арбитрам в целом. Если клубы и игроки жалуются, — иногда они правы, а иногда нет, — ситуация должна улучшаться».
О жалобах по итогам матчей Лиги чемпионов в УЕФА.
«Принесет ли это какую-либо пользу? Я так не думаю. Но я не буду говорить об этом. В Ла Лиге мы делаем обзор [судейства] по вторникам, и это дает клубам некоторое утешение. Но я не буду вдаваться в подробности. Мы должны понимать, что судьи тоже совершают ошибки, и мы должны совершенствоваться, чтобы их было меньше», — сказал Тебас.