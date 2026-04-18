Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.02
П2
2.31
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Эдвин ван дер Сар: «Я был уверен, что у Онана в “МЮ” все получится. У него есть потрясающие качества — реакция, игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, и ты думаешь: “

Эдвин ван дер Сар не ожидал, что Андре Онана потерпит неудачу в «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс‘’

«Я работал с Андре Онана три-четыре года в “Аяксе”. Он пришел третьим вратарем и очень сильно хотел пробиться в основу.

Я тогда думал, да и сейчас думаю, что у него есть потрясающие качества — реакция и игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, после которых думаешь: «Это же безумие, как он мог такое сделать?».

Команде нужна стабильность, нужно точно знать, чего ждать от своего вратаря, чтобы линия обороны могла ему доверять. Именно этого, мне кажется, и не хватало [ «МЮ»] с Андре.

Многие игроки, которые приходили сюда за последние восемь-девять лет, так и не вышли на тот уровень, которого от них ждали.

Когда он только переходил в «Юнайтед», я был абсолютно уверен, что у него все получится. Как я уже сказал, я работал с ним в «Аяксе», видел, как хорошо он играл в Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, поэтому мне казалось, что это идеальный союз«, — сказал экс-голкипер “МЮ” в интервью Sky Bet.