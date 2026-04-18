Эдвин ван дер Сар: «Я был уверен, что у Онана в “МЮ” все получится. У него есть потрясающие качества — реакция, игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, и ты думаешь: “

«Я работал с Андре Онана три-четыре года в “Аяксе”. Он пришел третьим вратарем и очень сильно хотел пробиться в основу.
Я тогда думал, да и сейчас думаю, что у него есть потрясающие качества — реакция и игра ногами. Но иногда он допускает странные ошибки, после которых думаешь: «Это же безумие, как он мог такое сделать?».
Команде нужна стабильность, нужно точно знать, чего ждать от своего вратаря, чтобы линия обороны могла ему доверять. Именно этого, мне кажется, и не хватало [ «МЮ»] с Андре.
Многие игроки, которые приходили сюда за последние восемь-девять лет, так и не вышли на тот уровень, которого от них ждали.
Когда он только переходил в «Юнайтед», я был абсолютно уверен, что у него все получится. Как я уже сказал, я работал с ним в «Аяксе», видел, как хорошо он играл в Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, поэтому мне казалось, что это идеальный союз«, — сказал экс-голкипер “МЮ” в интервью Sky Bet.