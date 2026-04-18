Тренер «Балтики» Нагайцев о матче с «Краснодаром»: «Построим игру, чтобы мяч больше был на их половине. Кордоба не так опасен в центре поля, против него будет Андраде»

Калининградцы сыграют на выезде с краснодарцами в 25‑м туре Мир РПЛ. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропустит встречу из‑за дисквалификации.
"В большинстве случаев против Кордобы будет действовать Кевин Андраде. Но думаю, что и другие наши защитники в габаритах не уступят.
Здесь зависит от того, про какую мы зону говорим. Если это зона у ворот, то мы вообще не хотим, чтобы мяч туда попадал. У нас будет игра построена так, чтобы мяч больше находился на половине поля «Краснодара».
Поэтому Кордоба в центре поля — это не такая опасность, как у штрафной, — сказал Нагайцев.
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше