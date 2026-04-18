Президент «Атлетико» перед финалом Кубка Испании: «ВАР оказывает судьям медвежью услугу. Пусть победит лучший или тот, кого определит Федерация»

"Завтра [в субботу] мы празднуем великий вечер испанского кино… нет, испанского футбола. Пусть победит лучшая команда, самая удачливая… или та, кого определит Федерация.
Что, если «Сосьедад» выиграет Кубок, а мы — Лигу чемпионов? Что ж, посмотрим. Дубль? Мне это нравится больше.
В футболе нет фаворитов, и матчи всегда равны, как вы видите. Нас еще не так давно списывали со счетов, а теперь мы в финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов.
Судейство? Скажу это здесь, в присутствии президента Федерации: ВАР оказывает арбитрам медвежью услугу", — отметил Сересо.
Матч обслужит арбитр Хавьер Рохас.