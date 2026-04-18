«Не хочется, чтобы судьи распределяли чемпионство и призовые места. Хочется честного футбола». Стрепетов об РПЛ

В прошлом году у болельщиков было желание сдвинуть «Зенит» с трона. Когда «Краснодар» стал чемпионом, то были моменты, когда в последних турах судьи были на стороне этого клуба. Были не назначены пенальти в их ворота. На сегодня я не думаю, что «Краснодару» благоволят арбитры. Просто во всех матчах судьи зачастую принимают неверные решения.