«Динамо» исполнилось 103 года: «18 апреля 1923-го началась история великого футбольного клуба. Неотъемлемая часть культурного кода страны»

Сегодня бело-голубым исполнилось 103 года.
«18 апреля 1923 года началась история великого футбольного клуба и спортивного общества — и с тех пор традиции и любовь к бело-голубым цветам и замечательной литере “Д” передаются из поколения в поколение.
103 года — это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идет на стадион.
«Динамо» — не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь — одна команда! С праздником, динамовцы", — говорится в сообщении бело-голубых.
После 24 матчей «Динамо» занимает в Мир РПЛ 7-е место.
7 мая москвичи сыграют в гостях с «Краснодаром» в ответном финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра — 0:0).