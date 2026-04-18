Неймар о современном футболе: «Он стал больше про силу и интенсивность, из-за этого мы теряем дриблеров. Винисиус, Родриго, Шерки — больше не вспомню»

"Футбол изменился. Он стал больше про силу и интенсивность. Из-за этого мы теряем целое поколение особенных игроков — дриблеров.
Сегодня мы видим мало таких футболистов — Винисиус Жуниор, Родриго, Шерки — больше не вспомню. Когда начинаешь концентрироваться только на наращивании силы, теряешь часть мастерства. Футбол стал очень физическим видом спорта", — сказал Неймар в интервью Ziggo Sport.
Неймар предложил изменить правило вне игры: «Офсайд должен засчитываться только при передачах верхом. Когда это пас низом или ниже уровня груди — не должен».