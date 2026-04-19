«ПСЖ» не реализовал половину из своих пенальти в этом сезоне — 6 из 12. Рамуш не забил с точки в игре с «Лионом»

«ПСЖ» не забил половину из назначенных в его пользу пенальти в нынешнем сезоне.
Парижане из 12 попыток реализовали только 6.
Сегодня в матче против «Лиона» в 30-м туре Лиги 1 (0:2, второй тайм) свой 11-метровый не реализовал Гонсалу Рамуш. Удар форварда «ПСЖ» парировал голкипер Доминик Грейф.