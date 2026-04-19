Пеп о Бернарду: «Если вы продолжите говорить о нем, я заплачу, его уход из “Сити” будет очень эмоциональным. Он не самый быстрый, не самый сильный, но футбол начинается с головы»

"Если вы продолжите говорить о нем, я заплачу, так что будьте осторожны. Это будет очень эмоциональный момент, когда он уйдет. Бернарду — это Бернарду. Ему невозможно дать определение.
Иногда мне кажется, что его не воспринимают как публичную фигуру. Рост, он не самый быстрый, не самый сильный… но футбол начинается здесь [указывает на голову] и заканчивается ногами.
Я испытываю благодарность за то, что этот парень делал на протяжении многих-многих лет", — сказал Гвардиола.
Бернарду объявил, что покинет «Ман Сити» в конце сезона.