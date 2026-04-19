Матч-центр
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Пеп о Бернарду: «Если вы продолжите говорить о нем, я заплачу, его уход из “Сити” будет очень эмоциональным. Он не самый быстрый, не самый сильный, но футбол начинается с головы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об уходе Бернарду из клуба по окончании сезона.

"Если вы продолжите говорить о нем, я заплачу, так что будьте осторожны. Это будет очень эмоциональный момент, когда он уйдет. Бернарду — это Бернарду. Ему невозможно дать определение.

Иногда мне кажется, что его не воспринимают как публичную фигуру. Рост, он не самый быстрый, не самый сильный… но футбол начинается здесь [указывает на голову] и заканчивается ногами.

Я испытываю благодарность за то, что этот парень делал на протяжении многих-многих лет", — сказал Гвардиола.

Бернарду объявил, что покинет «Ман Сити» в конце сезона.