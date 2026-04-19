Арбелоа организовал собрание игроков «Реала». На встрече тренер призвал сохранять единство и профессионализм, несмотря на упущенные трофеи (The Athletic)

Как сообщает The Athletic, сегодня Арбелоа провел встречу с игроками «Реала» — тренер призвал сохранять профессионализм и самоотдачу в оставшихся матчах сезона, а также подчеркнул важность единства после окончания борьбы за трофеи. Капитан команды Дани Карвахаль, также выступивший в ходе собрания, поддержал мнение Арбелоа.