Арбелоа организовал собрание игроков «Реала». На встрече тренер призвал сохранять единство и профессионализм, несмотря на упущенные трофеи (The Athletic)

В ¼ финала турнира мадридцы уступили «Баварии» (1:2, 3:4). В Ла Лиге «Реал» отстает от «Барселоны» на 9 очков за 7 туров до конца сезона.
Как сообщает The Athletic, сегодня Арбелоа провел встречу с игроками «Реала» — тренер призвал сохранять профессионализм и самоотдачу в оставшихся матчах сезона, а также подчеркнул важность единства после окончания борьбы за трофеи. Капитан команды Дани Карвахаль, также выступивший в ходе собрания, поддержал мнение Арбелоа.
В следующем матче «Реал» сыграет с «Алавесом». Встреча 33-го тура Ла Лиги состоится во вторник, 21 апреля.