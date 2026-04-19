Бубнов об ошибке Тормены: «Кошмар. В “Барсе”, “Реале” или в сборной на ЧМ после такого — убирайтесь из команды. Это чемпионства может стоить. Гол Бевеева с 30 метров — ошибк

А второй гол — что он сотворил Тормена, это в принципе может и чемпионства стоить «Краснодару», потому что в безобидной ситуации взять… Отдай вратарю мяч, и тут выбивать. Он тянул-тянул, вошел в свою штрафную площадку, его там прессинговали, стал выбивать мяч, и там Петров набежал, он в Петрова попал, и от Петрова мяч в свои ворота отскочил, да еще там не фарт был — в штангу попал и от штанги в ворота. А Агкацев уже ничего не мог сделать. Это кошмар просто!