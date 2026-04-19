Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Бубнов об ошибке Тормены: «Кошмар. В “Барсе”, “Реале” или в сборной на ЧМ после такого — убирайтесь из команды. Это чемпионства может стоить. Гол Бевеева с 30 метров — ошибк

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и защитника Витора Тормену после матча 25-гто тура Мир РПЛ с «Балтикой» (2:2).

На 43-й минуте гости открыли счет — Агкацев не смог парировать дальний удар Мингияна Бевеева. На 66-й Тормена в своей штрафной отдал пас поперек поля — мяч попал в ногу набежавшего Максима Петрова, срикошетил в штангу и закатился в ворота «быков».

«То что “Балтика” будет упираться против “Краснодара”, против чемпиона, это было ясно, и основная задача будет — отодвинуть “Краснодар” от своих ворот прессингом, чтобы у “Краснодара” было меньше моментов, и самое главное, чтобы Кордоба был как можно дальше от ворот. По большому счету, им большую часть времени это удавалось, только в конце игры, когда уже “Краснодар” пошел ва-банк, они в свою площадку сели, и в конце концов в суматохе там “Краснодар” им забил и сравнял счет 2:2.

Какие два гола пропустил «Краснодар» — это кошмар! Там что бы ни говорили, как бы там Бевеев не пробивал, тем более он не подъемом бил, так метров с 30, но и Агкацев стоял в том углу, он видел удар, и как он этот удар не парировал — это непонятно. Я считаю, что это ошибка Агкацева.

А второй гол — что он сотворил Тормена, это в принципе может и чемпионства стоить «Краснодару», потому что в безобидной ситуации взять… Отдай вратарю мяч, и тут выбивать. Он тянул-тянул, вошел в свою штрафную площадку, его там прессинговали, стал выбивать мяч, и там Петров набежал, он в Петрова попал, и от Петрова мяч в свои ворота отскочил, да еще там не фарт был — в штангу попал и от штанги в ворота. А Агкацев уже ничего не мог сделать. Это кошмар просто!

То есть два гола — второй вообще дурной. За такие голы в топовых клубах могут вообще… Я имею в виду «Барселону», «Реал», я уже не говорю о сборной, если на чемпионате мира — вообще убирайтесь из команды, отчислены. Поэтому здесь они два гола пропустили, два гола забили — такие, можно сказать, трудовые. Более того, спаслись, бились на последних минутах.

Они сыграли вничью, это в первую очередь они сами должны себя винить, потому что таких ошибок, конечно, допускать нельзя, особенно какую Тормена допустил ошибку", — заявил Бубнов.

«Краснодар» оступился — что за привоз Тормены! «Зенит» на первом месте ⚡️