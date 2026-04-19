Бубнов об ошибке Тормены: «Кошмар. В “Барсе”, “Реале” или в сборной на ЧМ после такого — убирайтесь из команды. Это чемпионства может стоить. Гол Бевеева с 30 метров — ошибк

На 43-й минуте гости открыли счет — Агкацев не смог парировать дальний удар Мингияна Бевеева. На 66-й Тормена в своей штрафной отдал пас поперек поля — мяч попал в ногу набежавшего Максима Петрова, срикошетил в штангу и закатился в ворота «быков».
«То что “Балтика” будет упираться против “Краснодара”, против чемпиона, это было ясно, и основная задача будет — отодвинуть “Краснодар” от своих ворот прессингом, чтобы у “Краснодара” было меньше моментов, и самое главное, чтобы Кордоба был как можно дальше от ворот. По большому счету, им большую часть времени это удавалось, только в конце игры, когда уже “Краснодар” пошел ва-банк, они в свою площадку сели, и в конце концов в суматохе там “Краснодар” им забил и сравнял счет 2:2.
Какие два гола пропустил «Краснодар» — это кошмар! Там что бы ни говорили, как бы там Бевеев не пробивал, тем более он не подъемом бил, так метров с 30, но и Агкацев стоял в том углу, он видел удар, и как он этот удар не парировал — это непонятно. Я считаю, что это ошибка Агкацева.
А второй гол — что он сотворил Тормена, это в принципе может и чемпионства стоить «Краснодару», потому что в безобидной ситуации взять… Отдай вратарю мяч, и тут выбивать. Он тянул-тянул, вошел в свою штрафную площадку, его там прессинговали, стал выбивать мяч, и там Петров набежал, он в Петрова попал, и от Петрова мяч в свои ворота отскочил, да еще там не фарт был — в штангу попал и от штанги в ворота. А Агкацев уже ничего не мог сделать. Это кошмар просто!
То есть два гола — второй вообще дурной. За такие голы в топовых клубах могут вообще… Я имею в виду «Барселону», «Реал», я уже не говорю о сборной, если на чемпионате мира — вообще убирайтесь из команды, отчислены. Поэтому здесь они два гола пропустили, два гола забили — такие, можно сказать, трудовые. Более того, спаслись, бились на последних минутах.
Они сыграли вничью, это в первую очередь они сами должны себя винить, потому что таких ошибок, конечно, допускать нельзя, особенно какую Тормена допустил ошибку", — заявил Бубнов.
«Краснодар» оступился — что за привоз Тормены! «Зенит» на первом месте ⚡️