Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона за «ПСЖ», сегодня — 2 в первые 18 минут. У «Лиона» 5 ударов в створ с xG 0.7 в матче

Парижане дома уступили «Лиону» (1:2) в 30-м туре Лиги 1. Гости быстро забили оба гола — на 6-й минуте форвард Эндрик из центра штрафной отправил мяч в ворота сильным ударом в левый нижний угол, на 18-й полузащитник Афонсу Морейра убежал в контратаку после углового хозяев и переиграл Сафонова.
По воротам Матвея футболисты «Лиона» нанесли 5 ударов, и все они пришлись в створ, а общий показатель ожидаемых голов (xG) составил 0.7.
Вратарь сборной России провел 16-й матч в стартовом составе подряд и 20-ю игру в сезоне. Он пропустил 20 голов и провел 9 сухих матчей.
За два сезона в «ПСЖ» Матвей сыграл 37 раз, пропустил 33 гола и 16 раз отстоял на ноль.