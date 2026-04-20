Виейра о чемпионской гонке в АПЛ: «Ман Сити» своего добьется, думаю. Сомневаюсь в психологической мощи «Арсенала», особенно после сегодняшнего результата"

В воскресном матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» уступил «Ман Сити» на выезде со счетом 1:2. Отрыв в таблице сократился до трех очков, при этом команда Пепа Гвардиолы имеет матч в запасе.
«Сегодня [»Арсенал"] показал хорошую игру, но разница между просто хорошими и великими командами заключается в том, что одни не привыкли побеждать, а вторые постоянно соревнуются на этом уровне. Вы могли заметить эту разницу на поле, и топ-игроки сегодня оказали решающее влияние.
«Ман Сити» набирает обороты. Будет интересно посмотреть, как «Арсенал» оправится, потому что для них это огромное разочарование. Теперь они будут испытывать еще большее давление. Я всегда ставлю под сомнение психологическую мощь команды, и после сегодняшнего результата я сомневаюсь еще больше. Думаю, «Ман Сити» добьется своего", — сказал Виейра.