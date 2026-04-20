Лукаку вернулся в Неаполь. Форвард встретится с руководством «Наполи» и Конте, чтобы попытаться наладить отношения

Напомним, в марте 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии, решив сосредоточиться на улучшении физической формы. Футболист занимался в Бельгии с личным тренером, что не было согласовано с клубом. Позиция «Наполи» заключалась в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до 31 марта — иначе он будет исключен из состава. Ромелу не явился на тренировку в назначенный день, и клуб решил оштрафовать его за самовольное отсутствие.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на CalcioNapoli24, форвард «Наполи» прилетел в Италию на частном самолете в воскресенье вечером. Ожидается, что в ближайшее время футболист встретится с руководством «Наполи» и главным тренером Антонио Конте, чтобы попытаться наладить отношения.
Лукаку ссорится с «Наполи»: не вернулся из сборной, клуб угрожает исключением. Сыграл лишь 64 минуты за сезон.