Салах о «Ливерпуле»: «Попрощаюсь правильно, надеюсь. Хочу помочь команде попасть в Лигу чемпионов»

Ранее египтянин объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Сегодня он забил гол в дерби с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ (2:1).
«Это отличное чувство. Самое главное — помочь команде успокоиться и почувствовать уверенность. Мы знали еще до игры, что будет непросто, тяжело, и я рад, что нам удалось победить».
О том, что у него осталось всего несколько матчей в составе «Ливерпуля».
«Нет, но я надеюсь продолжать забивать и помогать команде добиться выхода в Лигу чемпионов в этом сезоне. Надеюсь, что попрощаюсь правильно», — сказал Салах в интервью Sky Sports.