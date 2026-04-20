Эрнандес про 1:2: «У “Лиона” не было и двух моментов, первый гол — везение, второй — контратака. Забей “ПСЖ” пенальти, все было бы по-другому, возможно»

В 30-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» уступил со счетом 1:2. В 1-м тайме Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти.
«У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Теперь мы сосредоточимся на матче [против “Нанта”] в среду. Разочарованы ли мы? Нет, “Лион” сделал все, что мог.
Если проанализировать два их гола, то можно сказать, что у них не было даже двух моментов. С первым им немного повезло, а второй был забит после контратаки. После этого у них не было ни одного момента. Мы перепробовали все, но, к сожалению, трудно отыграть два мяча против команды, которая так глубоко обороняется. И если бы мы забили пенальти в первом тайме, возможно, все было бы по-другому", — сказал Эрнандес в эфире Ligue 1+.